西武鉄道の横瀬車両基地（埼玉県横瀬町）で１５日、同鉄道創立１１０周年と鉄道開業１５０周年を記念して「西武トレインフェスティバル２０２２ｉｎ横瀬」が開催され、事前に申し込んだ約２０００人の鉄道ファンが様々な催しを楽しんだ。 普段は立ち入り禁止の車両基地とあって、入場門には開場前から長蛇の列ができ、午後１時に開門すると、「なか