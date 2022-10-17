西武鉄道の横瀬車両基地（埼玉県横瀬町）で１５日、同鉄道創立１１０周年と鉄道開業１５０周年を記念して「西武トレインフェスティバル２０２２ｉｎ横瀬」が開催され、事前に申し込んだ約２０００人の鉄道ファンが様々な催しを楽しんだ。 普段は立ち入り禁止の車両基地とあって、入場門には開場前から長蛇の列ができ、午後１時に開門すると、「なか
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