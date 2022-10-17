交際相手の男性を包丁で刺したとして、大阪府警浪速署は１６日、大阪市浪速区、アルバイト田中友理容疑者（３３）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。男性は搬送先の病院で死亡。同署は殺人容疑に切り替えて捜査している。 発表によると、田中容疑者は１６日午前２時頃、自宅マンションの一室で、同居する松井響さん（２４）の背中を包丁で刺して殺そ