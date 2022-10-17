「レスリング・全日本女子オープン選手権」（１６日、焼津市総合体育館）五輪非実施階級の女子５９キロ級で、五輪２連覇の金城（旧姓川井）梨紗子（２７）＝サントリービバレッジソリューション＝が昨夏の東京五輪以来４３７日ぶりに実戦復帰し、３試合全て無失点の圧勝で優勝した。昨夏に結婚し、今年５月の第１子出産を経て、産後わずか５カ月でカムバック。闘うママレスラーとして出場を目指す２４年パリ五輪に向けて、新た