『ファミリーマート』新作チーズグルメ情報をお届け。今週も『ファミリーマート』からオリジナルのチーズ商品が登場。チーズ好きは要チェック！【ファミマ】新作チーズグルメ5選とろけて美味しいガトーフロマージュクリームチーズを使用した濃厚な生地に、チーズガナッシュが閉じ込められており、レンジで温めるととろっととろけたチーズソースの食感が楽しめる。《価格》360円（ファミリーマート通常価格・税込388円）《販売地域