【ワシントン時事】黒田東彦日銀総裁は１３日の２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議後の記者会見で、日銀の金融政策に関して「経済・物価に対して最も適切な金融政策、金利を考えると、今（金利を）引き上げる必要はないし、適切ではない」と強調した。