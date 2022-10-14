「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界バンタム級王座統一戦」（１２月１３日、有明アリーナ）ボクシングの大橋ジムは１３日、横浜市内で会見を開き、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦバンタム級統一王者の井上尚弥（２９）がＷＢＯ同級王者ポール・バトラー（３３）＝英国＝と４団体王座統一戦を行うと発表した。４団体統一王者となったのは世界で過去８人、日本選手が４団体王座統一戦に出場するのは史上初。尚弥はこの一
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