13Æü¸á¸å2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¼ÆºêÄ®3ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÎ©ÀîÆî±ØÁ°Å¹¡×¤Ç¡¢¡ÖËü°ú¤­ÈÈ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤é¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ëü°ú¤­¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸å¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Àî½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥×¥ì¡¼2ËÜ¤òËü°ú¤­¤¹¤ëÃË¤òÅ¹°÷¤¬È¯¸«¡£ÃË¤¬Å¹³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤È¤Ã¤¯¤ß¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿