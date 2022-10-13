»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡½¡£¤½¤ó¤Ê·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤âº£²ó¤Ð¤«¤ê¤ÏÇò´ú¤òÍÈ¤²¤¿¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬11·î¤«¤éÊÆ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖCHICAGO¡×¤Î¼ç±é¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢¤¢¤ëÃËÀ­¤ÎÂ¸ºß¤Ë¹Ô¤­Ãå¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿10Ëç¡Û¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡ÖÊÆÁÒÎÃ»Ò¡×¡Ä½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥×¥íÌîµå»Ïµå¼°¡×Ì¾¾ìÌÌ½¸¡ÒÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ó9·î29Æü¡¢¼«¤é¤Î¥¤¥ó