Metaは10月7日(米国時間)、「Protecting People From Malicious Account Compromise Apps｜Meta」において、Facebookのユーザーアカウントを侵害するよう設計された400以上の悪意のあるAndroidアプリとiOSアプリを発見したと伝えた。発見されたアプリはGoogle Play StoreおよびApp Storeで公開されていたと報告している。Protecting People From Malicious Account Compromise Apps｜MetaMetaのセキュリティ研究者が、AppleとGoogl
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