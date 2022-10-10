Metaは10月7日(米国時間)、「Protecting People From Malicious Account Compromise Apps｜Meta」において、Facebookのユーザーアカウントを侵害するよう設計された400以上の悪意のあるAndroidアプリとiOSアプリを発見したと伝えた。発見されたアプリはGoogle Play StoreおよびApp Storeで公開されていたと報告している。Protecting People From Malicious Account Compromise Apps｜MetaMetaのセキュリティ研究者が、AppleとGoogl