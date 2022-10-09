【AFP＝時事】米航空宇宙局（NASA）がウェブサイト「アース・オブザバトリー（Earth Observatory）」で、世界各地の夜の衛星画像を公開した。画像は、地球観測衛星「スオミNPP（Suomi National Polar-orbiting Partnership、S-NPP）」に搭載された可視赤外撮像機放射計（Visible Infrared Imaging Radiometer Suite、VIIRS）が2016年に撮影したデータを合成したもの。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・海王星の輪 ウェッブ宇宙
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