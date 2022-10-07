政府は7日、新型コロナウイルスなどの感染症流行時に、発熱などの症状があるのに正当な理由なくマスク着用などの感染対策に応じない客に対し、旅館やホテルが宿泊を拒否できる要件などを盛り込んだ旅館業法改正案を閣議決定した。臨時国会での成立を目指す。全数把握見直し大幅緩和に踏み出せぬ政権の苦悩改正案では、新型コロナなど感染症法で定める特定感染症の流行時、事業者がマスク着用や体温測定などの感染防止対策に