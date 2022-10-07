【AFP＝時事】南太平洋のチリ領イースター島（Easter Island）の有名なモアイ（Moai）像の一部が森林火災で被災した。当局が6日、発表した。文化・芸術・遺産省のカロリナ・ペレ（Carolina Perez）文化遺産担当次官はツイッター（Twitter）で、60ヘクタールの森林が燃え、モアイ像の一部も被災したと投稿した。ペレ氏によると、チリ西岸から約3500キロ離れたイースター島では3日以降、100ヘクタールの森林が燃え、国連教育科学
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ひろゆき氏に広がる失望の声
- 2. コストコ寿司注文 5時間待ち悲劇
- 3. 元組織委員会理事 森氏に激高か
- 4. 発射失敗すぐ公表せず 批判続々
- 5. シャチの群れがホホジロザメ捕食
- 6. 山田涼介主演4% フジ顔面蒼白か
- 7. 原監督 コーチ6人を切り捨てか
- 8. 犬が電車内に…駅員がかまれる
- 9. ホテル炎上 予約取り消しを否定
- 10. 不明女児遺体 川に転落の可能性
- 1. 元組織委員会理事 森氏に激高か
- 2. 犬が電車内に…駅員がかまれる
- 3. ホテル炎上 予約取り消しを否定
- 4. 不明女児遺体 川に転落の可能性
- 5. 東京「記録的な低温」の可能性も
- 6. 菅義偉氏 旧統一教会と関係か
- 7. カピバラ噛みつき「慣らしすぎ」
- 8. トラックにあおりか「怒りで」
- 9. 投稿炎上で「ひろゆき離れ」の声
- 10. 追悼演説 野田元首相に要請へ
- 1. 先輩に熱湯…「戦慄の犯行動機」
- 2. ガーシー氏の除名に議運委は慎重
- 3. 首相「マスク着用のルール検討」
- 4. ガーシー議員の欠席 理解を要請
- 5. 自民、立民・野田氏に要請へ 安倍元首…
- 6. 細田衆院議長への質問は「礼を欠く」 …
- 7. 玉川氏の電通発言 TV業界が驚愕
- 8. 安倍元総理の調査「心の問題、把握には…
- 9. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨…
- 10. 国会での追悼演説 野田元総理に“依頼…
- 1. 発射失敗すぐ公表せず 批判続々
- 2. シャチの群れがホホジロザメ捕食
- 3. リマン退却 ロシア紙が原因指摘
- 4. 韓ドラ配信停止を要請 ベトナム
- 5. プーチン氏 国防相に責任転嫁か
- 6. 北の発射数 元海将「かわいい」
- 7. 露軍「戸別訪問」徴兵の若者探す
- 8. ウ軍 400平方キロ以上奪還と発表
- 9. 建設中の橋の一部が落下 中国
- 10. 北軍用機12機 境界に異例の接近
- 1. 販売好調 日東紅茶が「新商品」
- 2. 「日本で魚が高い」残念な理由
- 3. 10年でFIRE達成も…悲しい末路
- 4. 日野自動車 役員一部が辞任へ
- 5. マジか…ファミマ秋冬商品が異彩
- 6. 健康保険組合 半数超が「赤字」
- 7. 空き家を100円で売却 試みに期待
- 8. カシオ 3度傾けた「電卓」発売へ
- 9. Z世代TV離れ 勝手な思い込みも
- 10. 「オーケー」が悲願の関西進出へ
- 1. 今買わないほうが良いApple製品
- 2. Google「Pixel 7 Pro」正式発表
- 3. 美人と結婚した男性 幸せなのか?
- 4. Android13 絶対便利なアプデ3つ
- 5. バーガーキング きのこ5種の新作
- 6. Google「Pixel Watch」が登場
- 7. ギネス認定「世界一高身長」な猫
- 8. 「うなぎパイ」模した絆創膏登場
- 9. 超豪華「iPhone14用ケース」発売
- 10. 表示するだけでアウト。画像に隠された…
- 1. 原監督 コーチ6人を切り捨てか
- 2. 大谷らMVP争い「接戦ではない」
- 3. 大谷の通訳・水原氏 2秒で注目に
- 4. 大谷 引退選手への計らい米絶賛
- 5. 新井貴浩氏 監督就任要請を受諾
- 6. 大谷 死球後の「面白い脅し」
- 7. ドラフト隠し玉か 軟式で151キロ
- 8. 文春砲の中畑氏「坂本」と連呼
- 9. 高梨沙羅の写真反響「かわいい」
- 10. 大谷が語る 本塁打減少の理由
- 1. ひろゆき氏に広がる失望の声
- 2. 山田涼介主演4% フジ顔面蒼白か
- 3. 山里「絶縁決定」ニシダに激怒?
- 4. 宗教2世 長井秀和の「脱会劇」
- 5. 小田急線 立ち往生の車と衝突
- 6. アッコ 回転寿司屋で手に熱湯
- 7. ながらスマホの自転車 車に追突
- 8. 小室さん母 トラブル後もセレブ?
- 9. 藤本美貴 1番会うモー娘。明かす
- 10. 井手上漠 衝撃の見せパンに反響
- 1. 娘に不倫見られ…まさかの展開
- 2. UNIQLO「感動パンツ」が値下げ
- 3. 虜になる? 「超エグい」アイス
- 4. 部下の手作り弁当食べる夫に非難
- 5. 結婚式に「白い服」友人の主張
- 6. 「相性いい」と感じる男女の特徴
- 7. 散歩と偽り…施設で不倫が横行
- 8. マウントのため 嘘ばかりの友人
- 9. 大人の一品 コメダがコラボ商品
- 10. 「娘の求婚」知り夫が衝撃独り言