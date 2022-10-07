【AFP＝時事】南太平洋のチリ領イースター島（Easter Island）の有名なモアイ（Moai）像の一部が森林火災で被災した。当局が6日、発表した。文化・芸術・遺産省のカロリナ・ペレ（Carolina Perez）文化遺産担当次官はツイッター（Twitter）で、60ヘクタールの森林が燃え、モアイ像の一部も被災したと投稿した。ペレ氏によると、チリ西岸から約3500キロ離れたイースター島では3日以降、100ヘクタールの森林が燃え、国連教育科学