4Æü¤ËÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Îµì¹¾¸ÍÀî¤Ç½÷»ù¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢9·î23Æü¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾¸Í»Ô¤Î¾®³Ø1Ç¯À¸¡¢ÆîÄ«²ê¡Ê¤µ¤ä¡Ë¡Ê7¡Ë¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï5ÆüÌë¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û½÷»ùÉÔÌÀ¹¾¸ÍÀî¤òÄ´¤Ù¤ëÁÜºº°÷¡þ¤­¤ç¤¦¤Ï¼«Âð¤Ç¤º¤Ã¤È·Ù»¡¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¿È¸µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¡¢¤³