6Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´Äá´¬²¹Àô±Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¡Ë¤Ç¡¢¿ÁÌîÈ¯¿·½É¹Ô¤­¤ÎÉáÄÌÅÅ¼Ö¡Ê8Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Ë¸¤¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤Ë10¡Á15Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û¥Ú¥Ã¥È¸¤¼ï¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Ï¡Ä¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Äá´¬²¹Àô±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤éÃã¿§¤¤Ãæ·¿¸¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£±Ø°÷¤¬¼Ö³°¤Ë¸¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¿ÁÌî½ð