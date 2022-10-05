岸田文雄首相は5日の衆院代表質問で、首相秘書官に長男の翔太郎氏を起用した人事に関し「適材適所の観点から総合的に判断した」と述べた。立憲民主党の西村智奈美氏が「公私混同との批判も招きかねない。支持率低下のさなかに理解できない」と追及したのに答えた。立民の安住淳国対委員長は国会内で記者団に「首相が国民に説明しないといけない。世襲は当たり前だと思っているのかもしれないが、時代錯誤ではないか」と指摘。
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