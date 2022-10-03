¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥í¥·¥¢¶ËÅì¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¡ÊKhabarovsk¡ËÃÏÊý¤Ç¡¢¿ôÀé¿Í¤¬¸í¤Ã¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä§Ê¼ÀÕÇ¤¼Ô¤¬Ää¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±ÃÏÊý¤ÎÃÎ»ö¤¬3Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ç¥°¥Á¥ã¥ê¥ç¥Õ¡ÊMikhail Degtyaryov¡ËÃÎ»ö¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡ÊTelegram¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö·³¿ÍÌ±°Ñ°÷¤Î¥æ¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥³¡ÊYuri Laiko¡Ë»á¤¬Ää¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ËÍ¿¤¨¤¿Ç¤Ì³¤ò´°¿ë¤¹¤ë¾å¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò