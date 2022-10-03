2022Ç¯1·î¡¢ÆàÎÉÀ¾·Ù»¡½ð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼è¤êÄ´¤Ù¤Î²»À¼¡£¼èÄ´´±¡Ö¤ªÁ°¤¬°ìÈÖ¡¢¤ªÁ°¤·¤«¤ª¤é¤ó¤Í¤ó¡¢¤â¤¦¡£¾õ¶·¡¢Á°¡¢¹ÔÆ°¡¢¿´Íý¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×·ý½Æ¤Î¼ÂÃÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­½äººÄ¹¡£¡È¤ªÁ°¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¼«¶¡¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ­½äººÄ¹¤Ï2022Ç¯1·î¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¼ÂÃÆ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾å»Ê¤âÅÀ¸¡¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½äººÄ¹¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¼ÂÃÆ5È¯¤ÎÊ¶¼º¤¬È¯³Ð¡£¤½