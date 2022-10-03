´Ú¹ñ¤Î¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬Apple¤Î´Ú¹ñ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÎ©ÆþÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¶¨²ñ¤«¤é¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FOSS Patents: Apple's Korean offices raided by antitrust authority over allegations it charges 33% commission to developers: yes, its App Store collects even more than 30% in some countrieshttp://www.fosspatents.com/2