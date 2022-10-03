¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥²¡¼¥àÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡á£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó¤Î¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¢/Ina Fassbender/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯£±·î¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é£³Ç¯Í¾¤ê¤Ç¤ÎÅ±ÂàÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò´´Éô¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÍøÍÑ¼Ô¤ò°ú¤­ÉÕ