²Î¼ê¡¦µÖ¤ß¤É¤ê¡Ê38¡Ë¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆá¸Å¤Î´Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê16¡Ë¤Î°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡£µÖ¤Ï10·î2Æü¡¢Ì¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë