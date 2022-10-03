¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê68¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö´Ø¥¸¥ã¥à´°Á´Ç³SHOW¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ºî¶Ê²È¤È²Î¼ê¤ÎÆóÌÌÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºî»ì²È¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥æ¡¼¥ß¥ó¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬¼«Ê¬¤Ç²Î¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿Í³Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¨¥ó