全日本プロレスの後楽園ホール大会が２日、開催され、１日に心不全のため７９歳で亡くなったアントニオ猪木さんの追悼セレモニーが試合前に執り行われた。猪木さんの遺影を抱えた新日本プロレス所属の永田裕志（５４）がリングの中央に１人立ち、ほかの出場選手はリングを囲むように並んだ。猪木さんの顔写真が場内のスクリーンに映し出される中、生前の活躍がアナウンスされ、選手、来場者が黙とうするとともに追悼の１０カウント