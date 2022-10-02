（パ・リーグ、ロッテ−ソフトバンク、２５回戦、２日、ゾゾマリン）ソフトバンク・藤本博史監督（５８）が試合前に代表取材に応じた。藤井皓哉投手（２６）の?男気?を明かした。「本人が、きょういかせてくださいって、いきなり部屋にきたからね。きのう、終わってから。その気持ちがうれしかった」１日の西武戦（ベルーナドーム）は、引き分けでも優勝という中で延長十一回２死一塁で山川にサヨナラ２ランを浴びた。大車輪で支え