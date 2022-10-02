 中古デバイスの売買を行うSellCellの調査によれば、iPhone14は一度中古デバイスとなると、新品と比べて販売価格が平均で38.4%減少することが明らかになりました。この価格の下落は、iPhone13と比較して著しく大きなものとなっています。iPhone14は中古デバイスになると価値は約4割減SellCellは、発売から10日後時点のiPhone14シリーズとiPhone13シリーズの販売価格推移を示すチャートを公開しています。  iPhone13