インドネシア中部の東ジャワ州で1日、同国プロサッカーリーグの試合後にスタジアムで暴動が起きた。東ジャワ州当局は2日、174人が死亡したと発表した。負傷者は190人に上るとの報道もある。試合結果に腹を立てたサポーターが、グラウンドになだれ込んだことがきっかけだったという。現地メディアによると、スタジアムはインドネシアプロサッカーリーグ所属「アレマFC」の本拠地。1日は「プルセバヤ・スラバヤ」との試合が行わ