玩具メーカー、タカラトミーの新商品「トミカ×機動戦士ガンダム」シリーズに、ガンダムファンの注目が集まっている。人気アニメ「機動戦士ガンダム」に登場するメカやキャラクターをミニチュアカー「トミカ」の世界で再現する企画。「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに人気のキャラクターやコンテンツとコラボレーションしている「ドリームトミカ」シリーズから４種、映画・アニメ・ドラマをテーマにした大人向けシ