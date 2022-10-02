◇ア・リーグエンゼルス3―2レンジャーズ（2022年10月1日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手（28）は1日（日本時間2日）、本拠地エンゼルスタジアムでのレンジャーズ戦に「2番・DH」でスタメン出場。8回の第4打席で、自己最長を更新する16試合連続安打となる左前打を放った。一方、自己ワーストの18試合連続74打席ノーアーチとなった。エ軍は3―2で勝利し、6連勝した。初回1死の第1打席はア軍の先発左腕ラガンズの前
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