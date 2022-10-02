なすは焼いたり炒めたりして、脂やタレを吸って纏うととってもおいしい♡ ということは、タレがおいしいと、なすのポテンシャルを最大限に引き出せるというわけですね。今日作ってみるのは、Twitterで見つけたリュウジさんの「なすのバカタレ炒め」です。バカタレはなすが”馬鹿みたいに美味しくなる最高のタレ”という意味だとか。さぁて、いったいどんなタレなんでしょ？ 楽しみ～♪ 噛んだら飛ぶぞ！リュウジさ