エンゼルス球団広報のツイートが話題「今季達成したことのほんの一部」米大リーグのエンゼルス・大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地レンジャーズ戦に「3番・指名打者」で先発出場し、2安打をマーク。自己最長の連続試合安打を15に更新し、勝利に貢献した。この試合前、残り6試合の時点で大谷が今季達成した27のトピックを紹介。その数の多さに米ファンも「情報量が多すぎる」と目疲れ状態に陥っている。異次元