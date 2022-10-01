2022年秋の新作アニメはアキバ総研調べで60本以上。その中から注目作を紹介します。ガンダムシリーズ最新作「機動戦士ガンダム 水星の魔女」、フジテレビ「ノイタミナ」にて放送の「うる星やつら」、「週刊少年ジャンプ」連載の話題作「チェンソーマン」、「まんがタイムきららMAX」原作の「ぼっち・ざ・ろっく！」、ブシロードとブロッコリーがおくるミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」の5本をピックアップしました。⇒2022