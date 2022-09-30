2030年度を目指している北海道新幹線の札幌延伸について、国土交通省は30日、事業費や工期を検証する有識者会議の初会合を開いた。資材価格高騰や工事の遅れで事業費が膨らむ懸念が出ており、費用を抑える方策も考えたうえで試算し直し、23年度当初予算に反映させたい考えだ。会議は非公開で行われ、国交省が土木工学や経済学に詳しい5人の委員に工事の現状を説明した。札幌延伸の総事業費は1兆6700億円。12年の着工以来、物