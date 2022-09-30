アメリカで壊滅的な被害をもたらしている大型ハリケーン「イアン」。海上で北上を続け、再び上陸する恐れが出てきました。まるで戦場です。ハリケーン「イアン」が通り過ぎたフロリダ半島。道路に様々な残骸が散らばり…。身動きが取れなくなったのか、泥水につかった軍用車を兵士が押します。建物は原型をとどめず、標識は根元から引き抜かれました。28日午後、5段階のうち2番目に強い「カテゴリー4」で上陸した「イア