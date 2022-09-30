5分あれば！すぐできる「豚肉メイン」5選今日は時間がない！ そんな日でも作りたくなる、少ない材料でパパッとできる「豚肉メイン」をご紹介。豚肉と相性抜群の食材でボリュームおかずが完成します。お弁当にも！ピーマン炒め5分で完成‼︎激うま⭐︎豚肉ピーマン⭐︎by いおりさん⭐︎材料は豚こまとピーマンのみです⭐︎しっかり味でお弁当にも！卵がふわふわ。中華