人気アニメ『ソードアート・オンライン』（SAO）の新作映画『劇場版ソードアート・オンライン -プログレッシブ-冥き夕闇のスケルツォ』（10月22日公開）の予告映像が公開された。【動画】アスナとキリトが抱き合う！迫力バトルの映画『SAO』予告映像映像では、劇場版オリジナルキャラクター・ミトのセリフから始まり、デスゲーム内の新たな“脅威”が写しだされている。そして藍井エイルによる主題歌「心臓」にのせて、圧倒的
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