【AFP＝時事】（写真追加）ウクライナ南部ザポリージャ（Zaporizhzhia）州の知事は30日、人道支援に向かっていた民間人の車列がロシア軍の砲撃を受け、少なくとも23人が死亡、28人が負傷したと発表した。全員が地元の民間人だという。一方、同州の親ロシア派当局のウラジーミル・ロゴフ（Vladimir Rogov）氏は、攻撃はウクライナ軍によるものだとし、ロシア軍の関与を否定した。ロゴフ氏はメッセージアプリのテレグラム（Teleg