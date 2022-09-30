３０日午後１時半ごろ、大阪市西淀川区野里のマンション建設現場で、「工事用車両が倒れてきた。女の人が頭部から出血している」などと男性作業員から１１９番があった。工事用のクレーンが倒れており、大阪府警西淀川署と大阪市消防局によると、７０代くらいの女性１人が現場から救急搬送された。女性は頭部に出血があり、搬送時は意識があったという。府警が詳しい状況を調べている。現場はＪＲ塚本駅から南西に約５００メートル