３０日午後１時半ごろ、大阪市西淀川区野里のマンション建設現場で、「工事用車両が倒れてきた。女の人が頭部から出血している」などと男性作業員から１１９番があった。工事用のクレーンが倒れており、大阪府警西淀川署と大阪市消防局によると、７０代くらいの女性１人が現場から救急搬送された。女性は頭部に出血があり、搬送時は意識があったという。府警が詳しい状況を調べている。現場はＪＲ塚本駅から南西に約５００メートル
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 国葬炎上 昭恵夫人は放心状態か
- 2. 高市氏 番組での暴露が賛否両論
- 3. 詐欺で全財産失い夫と離婚 後悔
- 4. 巡査部長ら交番などで性的行為
- 5. 中国が日本文化バッシングする訳
- 6. 石橋「ぶっ飛ばしたいヤツ」言及
- 7. 最新作「たけし抜き」で編集も?
- 8. 弘中アナ 結婚相手の唯一の条件
- 9. スノピ元社長と不倫 男性の素性
- 10. ひろゆき氏の貯金額にツッコミ
- 1. 国葬炎上 昭恵夫人は放心状態か
- 2. 高市氏 番組での暴露が賛否両論
- 3. 巡査部長ら交番などで性的行為
- 4. スノピ元社長と不倫 男性の素性
- 5. 24時間一緒…2LDKタワマンで誤算
- 6. 野球部主将 暴行被害の女性救う
- 7. 男子高生が強殺未遂か 緊急逮捕
- 8. ショーケース壊れず「また来る」
- 9. 女児不明 川へ転落の可能性指摘
- 10. 三浦氏の服装「マナー違反」指摘
- 1. セクハラ報道 熊野氏が議員辞職
- 2. 菅前首相の弔辞 昭恵さんが依頼
- 3. 金銭要求の吉田氏 党の処分不服
- 4. 防衛省のセクハラ「誠に遺憾」
- 5. 全国旅行支援、東京都は来月２０日から…
- 6. 雅子さまの参列に英国民が大絶賛
- 7. 瑠麗氏の喪服姿に「オシャレ」
- 8. 昭恵夫人 一転「出馬」の可能性
- 9. 岸田自民・臨時国会まで“強行突破”の…
- 10. 事故、どう喝…船橋屋社長辞任へ
- 1. 中国が日本文化バッシングする訳
- 2. ヘンリー王子夫妻 降格に危機感?
- 3. メーガン妃「城を要望」したワケ
- 4. 米記録的「1000年に一度の豪雨」
- 5. 印の絶叫アトラクション衝撃落下
- 6. 元露将校 フィンランドへ脱出
- 7. 元カレと浮気相手への復讐に賛否
- 8. 露兵に「生きたいなら逃げて」
- 9. 北朝鮮脱北するも祖国に戻った男
- 10. 露大統領 ウ南部2州の独立を承認
- 1. 10月から今年一の値上げラッシュ
- 2. 地方テレビ局 次々と経営難に
- 3. 新宿駅の小田急百貨店 3日から解体へ …
- 4. コクヨ ぺんてるの株式を売却へ
- 5. ｢増える独身｣と｢4割に迫る単身世帯…
- 6. ソフトバンクG 副社長の退任続く
- 7. 離婚時に破滅も マイホーム問題
- 8. 若者が日本の大企業を去る理由
- 9. 新型クラウン試乗 乗り心地は
- 10. パンの賞味期限「7倍」に パッケージ…
- 1. 何この水垢みたいなの。 Googleフォト…
- 2. 「iPhone」の古い端末を下取りサービス…
- 3. iPhoneを手放す前にやるべきこと
- 4. 京阪神を襲う人口減少の波 減少数ワー…
- 5. 三菱電機 多数の家電に脆弱性
- 6. TAMA-KYU、しゃぼん玉のような透明感の…
- 7. 三真商事、モバイルバッテリー機能付き…
- 8. 2022年のApple Watchどれが買い?
- 9. 「40代でも、スムーズに幸せな結婚がで…
- 10. ロジクールGが「Aurora Collection」発…
- 1. ノーノーならずも「やはり神か」
- 2. 大谷奪三振にトラウト「エグイ」
- 3. J2徳島FW一美の妻に視線が集中
- 4. 八村塁の和風シューズ 米で好評
- 5. 大谷 7回までノーヒットピッチ
- 6. 本田&香川に代わる絶対的な存在
- 7. 監督代行 大谷の完全試合に期待
- 8. 大谷翔平 ノーノー逃すも15勝目
- 9. SB退団の松田 中日OBから待望論?
- 10. 本田真凜 宇野との交際に言及
- 1. 石橋「ぶっ飛ばしたいヤツ」言及
- 2. 最新作「たけし抜き」で編集も?
- 3. 弘中アナ 結婚相手の唯一の条件
- 4. ひろゆき氏の貯金額にツッコミ
- 5. 弘中綾香アナが一般男性と結婚
- 6. ちむどん最終回も疑問の声続々
- 7. 菅氏の弔辞 反対派までなぜ感動?
- 8. ちむどんどん衝撃のラストに驚き
- 9. 原田美枝子 ちむどん最終回絶句?
- 10. 昭和生まれはわかる…ヤバい風景
- 1. 月収20万円「令和婚活」の実態
- 2. 離婚決定後、義母に復讐した元嫁
- 3. 「排卵日」誤送信 上司が神対応
- 4. 1日10回でほっそりした二の腕に
- 5. 無理…セレブ婚友人が反面教師に
- 6. スマホ覗き見 彼氏の秘密に衝撃
- 7. 寝転びながら効果絶大なお腹痩せ
- 8. 同棲あるある朝型の私と夜型の彼
- 9. 「結婚しよう」同級生にゾッ…
- 10. セブン カヌレVSクレープ人気は?