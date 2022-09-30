みなさんは休日はどのように過ごしていますか。「有意義に過ごしたい」と思いつつも、気がつけば1日が終わってしまっていたという人も多いのではないでしょうか。全国の社会人の独身男女497人（女性302人、男性195人）に調査をしたところ、休日を一緒に過ごす相手は、ダントツで「自分ひとり」が最多でした。また、後悔してしまう休日の過ごし方については、「寝すぎる」が最多だったそうです。【表】「後悔してしまう休日の過ごし