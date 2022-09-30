インターネット放送局のABEMAで、アニメ「SPY×FAMILY」の第2クールが、10月1日夜11時30分より無料放送されます。以降、毎週土曜の夜11時30分より最新話が放送されます。これにあわせて、第1クールの全話一挙放送が決定。10月1日昼12時から、午後5時30分から、翌日10月2日午前11時30分から、それぞれ＃1〜12話までを放送。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】アニメ「SPY×FAMILY」は、集英社「少年ジャンプ＋」