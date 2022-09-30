歌手の華原朋美（48）が、9月30日に自身のインスタグラムを更新し、個人事務所「株式会社 オフィス華原」を設立したことを報告した。【写真】”代表取締役”の名刺とともに…個人事務所設立を報告した華原朋美華原は「個人事務所を作りました」と伝え「ツイッター、インスタグラムにオフィス華原のメールアドレスを記載していますので、来月10月からはこちらのアドレスにご連絡をください。宜しくお願い致します」と呼びかけた