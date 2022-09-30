〈まるでロックスター〉このようにMLB公式サイトが評したのは、ヤクルト・村上宗隆（22）のことだ。【写真を見る】へそ出し＆ミニスカが眩しい！球団公式チアガールたちの“白い肌”と“悩殺ダンス”〈ジャッジだけじゃない：海の向こうで本塁打記録を追いかけるスラッガー〉と題した9月13日付のこの記事は、MLB年間最多本塁打記録更新が期待される〈ニューヨークの右打者ジャッジの鏡写しである東京の左打者村上〉が、〈アメ