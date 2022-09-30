業務時間外に不適切な交際をしたとして、長野県警が男性巡査部長（４４）と女性巡査（２２）を今月１日付で戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。いずれも同日付で依願退職した。 県警や関係者によると、２人は２０２０年１１月頃〜２２年６月頃、勤務時間外の交番や、休日の長野市内の宿泊施設などで、それぞれ性的な行為を繰り返していた。巡