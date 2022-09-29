【AFP＝時事】韓国を訪問中のカマラ・ハリス（Kamala Harris）米副大統領は29日、朝鮮半島（Korean Peninsula）を南北に分断する非武装地帯（DMZ）を視察した。韓国との同盟関係の重要性を示し、北朝鮮をけん制する狙いがある。北朝鮮は、ハリス氏の訪韓前に相次いで弾道ミサイルを発射し、異例のペースでの兵器の試験を続けている。ハリス氏は、非武装地帯の丘にある監視所で米韓両軍兵士の説明を受けながら、双眼鏡で北朝鮮