ドイツのフランクフルト証券取引所の前に並んだポルシェの車両＝29日（AP＝共同）【ロンドン共同】ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン（VW）傘下の高級スポーツカーメーカー大手ポルシェは29日、同国のフランクフルト証券取引所に株式上場した。ロイター通信によると、企業価値は750億ユーロ（約10兆5千億円）規模。ドイツでは1996年の通信大手ドイツテレコムに次ぐ過去2番目の大型上場となった。VWは今回の上場で得た資金