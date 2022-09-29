宇宙からもその巨大さが分かる大型のハリケーン「イアン」が急速に勢力を強めながら、アメリカ南部・フロリダ州に上陸しました。風速70メートル近く、街が浸水するなど大きな被害が出ています。吹き付けるすさまじい風。波しぶきを上げながら海はうねり、高潮が海岸線に迫っています。男性は何か叫んでいますが、風の音にかき消されてしまいます。カリブ海に浮かぶキューバで、猛威を振るった大型ハリケーン・イアン。その後