ロシアのペスコフ大統領報道官はさきほど、プーチン大統領が30日にクレムリンでウクライナのロシア側支配地域の併合に関する式典を開くことを明らかにしました。式典では、併合に関する条約の調印式のほか、プーチン大統領が演説を行うということです。