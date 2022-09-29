新型コロナの持続化給付金100万円を国からだまし取ったとして、詐欺グループの男ら3人が逮捕されました。被害総額は1億円にのぼるとみられています。詐欺の疑いで逮捕された小林伸吾容疑者（45）ら3人は、おととし7月、勧誘役などの男女4人と共謀し、30代の男性を新型コロナで収入が減った個人事業主と偽り、持続化給付金100万円を国からだまし取った疑いがもたれています。警察によりますと、小林容疑者らはSNSで給付金の申請者を