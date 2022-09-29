YouTubeチャンネル更新、10月から活動再開を報告陸上の男子100メートル元日本記録保持者・桐生祥秀（日本生命）が29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。6月の日本選手権を最後に休養していたが、10月から再始動することを報告した。その中で、休養を決断した理由について「プレッシャーと病気」があったことを明かした。動画冒頭、陸上から3か月離れた期間を振り返った桐生は、さらに休養を決断した理由に触れた。「10年やっ