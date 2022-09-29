女優パク・ミニョンが、“隠遁の財力家”と呼ばれるカン氏との熱愛報道から一日で別れを選んだ。【写真】パク・ミニョンの“激痩せ姿”に心配の声パク・ミニョンの所属事務所HOOKエンターテインメントのクォン・ジニョン代表は9月29日、公式報道資料を通じて「パク・ミニョンは現在、熱愛説の相手と破局した。また、熱愛説の相手から多くの金銭的提供を受けたということは決して事実ではない」と発表した。続けて、「実姉のパク氏