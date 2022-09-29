本部が入るビルの世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の文字＝22日、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関係者が、各地の消費生活センターに対し教団に関する相談情報の提供を求めたとされる問題で、消費者庁の新井ゆたか長官は29日の記者会見で、調査の結果、全47都道府県で教団関係者によるセンターへの来訪や問い合わせが確認されたと明らかにした。新井長官は「一定の組織的な動きだったと考えざるを得ない」