【AFP＝時事】モロッコ北部で、道端の店で購入した密造酒を飲み、少なくとも19人が死亡、数十人が病院に搬送された。地元メディアが28日、報じた。モロッコの国家安全総局（DGSN）は、被害者らが密造酒を購入した店の店主（48）を逮捕したと発表した。報道によると、店からは50リットル近い密造酒が発見された。モロッコではイスラム教徒への酒類の販売は禁止されているが、すりガラスや分厚いカーテンの内側でこっそり販売し